Ja es coneixen els guanyadors del segon concurs de balcons de Santpedor

Amb l´arribada de la primavera, el barri antic de Santpedor s´omple de color. Per segon any, el concurs de balcons florits compta amb una bona acceptació dels veïns. Hi ha participat 14 balcons però aquest any, l´Ajuntament ha imprès i repartit plànols per visitar els balcons participants al concurs i hi ha afegit també balcons fora de competició d´entitats i col·laboradors i espais florits apadrinats pels veïns.

Però el concurs és el reclam per activar la participació dels veïns. Els guanyadors s´enduen el reconeixement i uns premis de 150, 100 i 75 euros per a la flor d´or, flor de santa Anna i flor de plata respectivament.

Es dóna el cas que el primer premi ja va aconseguir el màxim reconeixement de l´any passat. S´ha endut la flor d´or i el primer premi Montserrat Ferrer amb el seu balcó al carrer Convent. El jurat ha valorat la seva harmonia, originalitat i combinació floral. La flor de Santa Anna i primer premi del Barri Antic se l´ha endut Silvia Corbera per l´ornamentació d´un balcó al carrer Vell. El jurat ha valorat la gran emoció i sentiment que desprèn el treball floral i finalment el tercer premi, flor de plata se l´endú Marta Camprubí al carrer Ample per la seva harmonia i originalitat.