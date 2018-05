Moià controlarà l'ús de la zona blava amb una empresa externa

L'Ajuntament de Moià contractarà una empresa externa per reforçar el control de les places d'aparcament en zona blava que hi ha al municipi. L'operatiu es posarà en marxa aquest estiu, tenint en compte que és un període de l'any en què es produeix un augment tant del trànsit intern com de la demanda d'estacionament, i funcionarà com a «prova pilot» fins a final d'any, segons han informat fonts municipals. En acabar l'any es farà una valoració dels resultats per determinar si cal seguir o no amb aquest model i quines mesures emprendre.

Les mateixes fonts argumenten que aquesta intensificació del control no té com a objectiu augmentar la recaptació, sinó garantir que els usuaris en fan un ús correcte per «augmentar la rotació i, per tant, incrementar l'aparcament al centre urbà».

En aquesta línia, durant les primeres setmanes els vigilants deixaran avisos informatius sense sanció. Amb més rotació, es pretén assolir un doble propòsit: «afavorir el comerç de proximitat i els serveis públics millorant la facilitat d'aparcar per anar a comprar i fer gestions», i «reduir contaminació i inseguretat, gràcies a no haver de donar voltes per buscar aparcament».

La zona blava de Moià, implantada ja fa uns quants anys, no és de pagament sinó de limitació horària. Permet una hora d'estacionament gratuït, que l'usuari ha de senyalitzar col·locant en un lloc visible el disc horari (es poden recollir en comerços o a l'ajuntament) o un paper on indiqui l'horari d'arribada. Si s'excedeix és quan es pot sancionar. La multa per superar els 60 minuts o per no senyalitzar l'hora d'arribada és de 15 euros (que es redueix a la meitat si es paga abans de 15 dies).

Segons un recent estudi de mobilitat, el municipi disposa de 153 places de zona blava, el 30% de les quals estan situades al nucli antic o a l'entorn més proper. Aquesta anàlisi també detallava que la mitjana d'ocupació d'aquestes places de temps limitat és del 66% i el temps d'estacionament de 40 minuts.