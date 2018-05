Sant Salvador de Guardiola demanarà una reducció dels valors cadastrals per al 2019

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola sol·licitarà a la direcció general del Cadastre l'aplicació d'un coeficient reductor per a l'actualització dels valors cadastrals del municipi per a l'any 2019. Aquesta és una mesura que la direcció general proposa incorporar als Pressupostos Generals de l'Estat i que si finalment s'aprova serà d'aplicació al municipi bagenc. Així es va aprovar en el dar-rer ple municipal, on tots els grups municipals van votar a favor de modificar a la baixa els valors del cadastre.

D'aquesta manera, l'Ajuntament calcula que podrà continuar abaixant l'Impost de Béns Immobles (IBI) el 3% de cara al 2019. És la tercera vegada en quatre anys, des de l'inici de mandat, que s'aprova una reducció de l'IBI. Una baixada que l'equip de govern va prometre aplicar quan va entrar a l'Ajuntament el 2015 i de la qual l'alcalde, Albert Miralda, es va mostrar «satisfet d'haver pogut complir».

En concret, l'Ajuntament de Sant Salvador va rebaixar l'IBI el 8% el 2016, el 4% el 2018, i ara ho farà el 3% el 2019, de forma acumulativa. Aquestes modificacions cadastrals són lineals i, per tant, s'apliquen a tots els immobles del municipi.

La Ponència de Valors Cadastrals de Sant Salvador de Guardiola data del 2004, anys abans de l'esclat de la crisi econòmica que va enfonsar els preus dels immobles. Avui en dia, es calcula que els valors cadastrals del poble estan, de mitjana, un 50% per sobre del valor de mercat. Amb tot, la Llei del Cadastre permet modificar aquests valors a través de coeficients d'actualització. Un sistema que ha utilitzat l'equip de Govern de l'Ajuntament per abaixar l'IBI en els últims anys.

D'altra banda, el ple de Sant Salvador de Guardiola també va aprovar una moció impulsada per l'Associació de Veïns del Calvet per la defensa d'unes pensions dignes i la seva revalorització. La moció, que presentaven tots els grups municipals excepte la CUP, es va aprovar per unanimitat. CiU, ERC, Despertem i Fent Feina Sant Salvador de Guardiola van defensar la moció en nom de l'entitat veïnal.