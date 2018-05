Més de 340 infants i joves d'entre 6 i 16 anys participen al projecte Libertempo

La segona edició del projecte Libertempo ha aconseguit esdevenir una referència per a moltes famílies del Bages, que permet gaudir als seus fills i filles d'activitats de lleure al llarg del curs escolar. Enguany, 342 infants i joves d'entre 6 i 16 anys han participat de les activitats del projecte, que han consistit en teràpia assistida amb animals i activitats esportives. Les activitats han estat subvencionades pel Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona i no han implicat cap cost per a les famílies.

Les activitats es van iniciar el mes de novembre de 2017 i van finalitzar aquest mes d'abril. En total, durant el curs han participat 236 infants i adolescents a les activitats esportives (48% nois i 52% noies), i 106 infants i adolescents a la teràpia amb animals (58% nois i 42% noies). Les activitats físiques que s'han ofert durant aquest curs han estat hip-hop, beisbol, voleibol i parkour. La teràpia assistida amb animals es va realitzar amb diferents mamífers, aus i rèptils.

Valoració excel·lent

Els participants i les famílies han valorat molt positivament el projecte Libertempo a través de les enquestes que se'ls va demanar omplir. Les activitats més ben valorades són les esportives i les de dansa, que a més la meitat dels 216 enquestats consideraven que se'ls feien curtes, i 9 de cada 10 infants i joves han afirmat que repetirien la seva participació en el projecte.

El conseller de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadana del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, remarca que «el projecte Libertempo permet donar resposta al 18% infants que en la diagnosi afirmaven que no tenien accés a experiències enriquidores o educatives fora de l'àmbit escolar».

Enguany s'han sumat al projecte Libertempo 18 municipis del Bages, la majoria realitzant les dues activitats. Els municipis són Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Aguilar de Segarra, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Santpedor, Cardona, El Pont de Vilomara i Rocafort, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Súria.