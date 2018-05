Sant Joan obre avui els 30 anys de la Festa Major Infantil amb una rèplica del primer correfoc

Amb el mateix recorregut i personatges de fa 30 anys, Sant Joan de Vilatorrada reproduirà avui el primer correfoc, que va ser l'origen de la popular Festa Major Infantil de Sant Joan City. Per celebra el trentè aniversari, El Sidral ha reunit alguns dels protagonistes (ara ja adults) de les primeres edicions, que avui tornaran a endinsar-se al País del Foc. El correfoc, que començarà a 2/4 d'11 de la nit, estarà obert per primera vegada als adults.

El correfoc, que durarà aproximadament una hora, reproduirà tota la cerimònia que es feia fa trenta anys amb la Bruixa Teti fent els seus encanteris i el Kiku (que lluïrà el capgròs que s'ha reconstruït per a l'ocasió) obrint les portes dels carrers del País del Foc. No hi faltarà tampoc el Drac Llepaculs i es recuperarà la figura del Castellet. També es reproduirà el mateix recorregut amb inici a la cantonada del carrer Major amb el carrer Migdia i final a la plaça de l'església.

Prop d'una trentena de persones, que van participar a la festa quan eren petits fent de draguets, dimonis, bruixes i bruixots van respondre a la crida d'El Sidral i avui participaran de nou activament en el correfoc. Per primera i única vegada, els adults, que habitualment hi tenen l'entrada vetada, podran prendre part a l'acte. «Als adults que hi van participar quan eren petits els fa molta gràcia poder-hi tornar i podran gaudir del correfoc acompanyats dels seus fills», assegura Miquel Riera, d'El Sidral.



Una gran festa el 3 de juny

Els actes de celebració continuaran el diumenge de la setmana vinent, 3 de juny, amb una gran festa d'aniversari a Cal Gallifa, a partir de 2/4 de 10 del matí, on es convida a totes les entitats i veïns del municipi a participar-hi. L'objectiu és elaborar un vídeo durant la celebració «amb tantes càmeres com persones assisteixin a la festa», apunta Riera. La proposta pretén que tothom que hi assisteixi porti el seu telèfon mòbil i gravi la celebració per recollir després totes les gravacions i editar la pel·lícula.

Enguany, la Festa Major Infantil de Sant Joan City tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 de juny i estarà dedicada als drets dels infants.