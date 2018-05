Sant Vicenç arrenca els actes de la Fira del Vapor centrats en les festes majors d'època

La Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet, que recorda el pas de la societat rural a l'eclosió del tèxtil a principi del segle passat, arriba avui i demà a la desena edició amb les festes majors d'època com a fil conductor. El certamen potenciarà l'ambientació i introdueix nous elements, com una tronada i una catifa floral. També tindrà una setantena de parades i una extensa mostra d'artesans i oficis de l'època.

Els espectacles i cercaviles itinerants recorreran els carrers durant tot el cap de setmana i l'escenari de la plaça Clavé comptarà amb actuacions de diferents entitats culturals i esportives. Avui, a 2/4 de 9, acollirà la representació de l'Esquellotada, que recrea amb humor les bromes que feien els veïns i veïnes als vidus que es casaven en segones núpcies.

Enguany la fira rememorarà els balls de festa major i recordarà, a la plaça Clavé, les antigues guarnicions dels envelats. Diumenge al migdia, es farà un tast de cultura popular amb els Entremesos de festa major, amb la participació de geganters, grallers, bastoners i dansaires.

Aquest any la fira creix en matèria gastronòmica i una àmplia representació de bars i restaurants del municipi proposaran la Ruta de la Tapa del Vapor, que inclourà una oferta amb onze tapes diferents a un preu de 3,5 euros amb beguda inclosa. Com a novetat, s'incorpora el parc de les Escoles Velles com a nou espai musical i per fer el vermut.