El trencament de la bassa de salmorres a Sallent no afecta el consum d'aigua de boca

El trencament d´una bassa de salmorres a Sallent no afecta al consum d´aigua de boca, segons ha assegurat a Regió7 l´alcalde de Sallent, David Saldoni, citant fonts de l´Agència Catalana de l´Aigua, i també Protecció Civil de la Generalitat.

El dipòsit és al polígon Illa sud de Sallent. Emmagatzamava uns 200.000 litres de salmorra i divendres al vespre es va esfondrar una paret i va deixar anar uns 200.000 litres de salmorra que van anar a parar al riu Llobregat.

Per aquest motiu la passada mitjanit el departament d´Interior de la Generalitat va enviar un comunicat a totes les poblacions aigües avall del Llobregat (Sallent, Artés, Navarcles, Sant Fruitós, Talamanca, El Pont de Vilomara, Manresa, castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Abrera), demanant que es prenguessin les mesures que consideressin oportunes.

Segons ha pogut saber Regió7, s´han fet anàlisi al llarg del riu i el nivell de salubritat no és alt. No hi ha afectacions pel que fa al consum d´aigua de boca però sí que podria quedar alterada la seva qualitat. Així mateix la sal podria afectar al regadiu.

Aigües de Manresa també ha analitzat de la Sèquia, que és d´on capta l´aigua que es consumeix a la ciutat, i no hi ha cap afectació, segons han explicat a aquest diari fonts de l´empresa.

Hores d´ara s´està treballant per condicionar tota la zona afectada, senyalitzar-la i tancar-la. El dipòsit és al polígon industrial Illa Sud de Sallent, a la banda dreta de l´Eix del Llobregat en direcció a la població sallentina. A l´altra cantó hi ha les instal·lacions de les mines.

La nit de divendres es va trencar un dels murs del dipòsit. L´aigua amb salmorra va sortir disparada, i ho va fer amb tanta força que va trencar la tanca que envolta la cinta transportadora del mineral.