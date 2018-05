Esquerra a Sallent posa en dubte quela bassa estigués en bones condicions

El grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sallent, a l'oposició, va posar en dubte ahir que hi hagués un bon manteniment de la bassa de salmorres del polígon Illa Sud. Les regidores Pilar Sala i Antònia Faja van visitar ahir el lloc on hi va haver el vessament a causa de l'esfondrament d'un dels murs del dipòsit d'emmagatzemament.



Sala i Faja van assegurar que potser ha fallat el manteniment de la instal·lació. «La sal ho fa malbé tot, i per això se n'ha de tenir una cura especial», van manifestar. «Considerem que la conservació no ha estat l'adequada, perquè si ha baixat és que alguna cosa no s'ha fet bé».



També van expressar el seu malestar perquè el govern municipal que presideix l'alcalde, David Saldoni, no els informés dels fets en el moment en què es va saber que hi havia hagut l'abocament. «Ho hem sabut dissabte al matí, i tampoc d'una forma oficial, quan uns fets com aquests són greus i a Sallent hi ha molta sensibilització per aquests aspectes».



D'altra banda, l'alcalde de Sallent, David Saldoni, va destacar que no afectés la salubritat del riu. «El problema serà els voltants perquè s'hauran de netejar i descontaminar. Cal arreglar la instal·lació com més aviat millor», va dir.



També ahir el col·lectiu Prou Sal! va fer públic un comunicat en el qual va alertar que el vessament «ha afectat el Llobregat d'una forma seriosa». Denuncia que es continuï permetent a l'empresa minera fer abocaments. Fonts d'ICL van assegurar ahir a Regió7 que el col·lector de salmorres i el dipòsit afectat és responsabilitat de l'ACA i que l'incident no va afectar la producció.