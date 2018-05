Petits i grans gaudeixen del correfoc més especial en els 30 anys de la Festa Major Infantil de Sant Joan

Més de 500 incondicionals de la Festa Major Infantil van omplir ahir dissabte els carrers del barri antic de Sant Joan en la celebració del

correfoc commemoratiu del 30è aniversari. L'acte va resultar molt especial per xics i grans, ja que per primera vegada i de forma extraordinària, els adults van poder acompanyar els nens del poble en el recorregut d'aquesta cerimònia, on s'ha recuperat el recorregut i els personatges del correfoc de fa 30 anys.

Com tres dècades enrere, la bruixa Teti va invocar la festa, van posar els noms als carrers de la sutja, dels volcans i de la por, el Kiku va

obrir l'entrada de cada tram, el drac Puf va ballar amb els assistents al seu lloc habitual i el drac Llepaculs va presidir la sortida del País del foc on esperava una plaça de l'Església plena de gent i on va acabar la festa amb la tradicional gira roda, que aquest any es podrà ballar dues vegades.