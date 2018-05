Sant Vicenç tanca avui el termini per votar els pressupostos participatius

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet tanca avui el termini perquè els veïns i veïnes votin alguna de les propostes que s'han presentat als pressupostos participatius del 2018. Un total de quatre idees relacionades amb millores a la via pública opten al pressupost, que aquest any manté la dotació econòmica, que és de 40.000 euros.

Les propostes de la tercera edició de l'experiència es poden votar a l'OAC o bé a través de la pàgina web de l'Ajuntament a l'adreça pressupostparticipatiu.svc.cat. En concret, es planteja la col·locació de jardineres al passeig de Pau Casals, la millora de l'enllumenat públic a les zones comercials, la pintura de nous passos de vianants i l'adequació de voreres al carrer de Sant Joan de Dalt.

Inicialment, es van rebre deu idees, però cinc van quedar descartades per diferents motius, ja sigui per inviabilitat tècnica o per manca de competències. Una altra es va acabar afegint a la proposta de millora de la il·luminació. Les quatre idees finalistes han estat exposades durant les dues darreres setmanes i fins avui a l'Espai Ateneu. L'Ajuntament de Sant Vicenç té la intenció d'executar la idea guanyadora a la tardor perquè sigui una realitat abans d'acabar l'any.

L'arranjament de la pista poliesportiva de l'escola Sant Vicenç va ser l'opció més votada en el pressupost participatiu de l'any passat, que va recollir un total de 1.303 butlletes, una xifra que representava el 16,75% de persones que podien votar.