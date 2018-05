El trencament d'un dipòsit a Sallent aboca salmorra al riu Llobregat

L'alt cabal del riu Llobregat arran dels últims episodis de pluja va evitar que el trencament d'una bassa de salmorra a Sallent divendres a la nit es convertís en un mal major per al medi ambient. L'abocament a causa de la caiguda d'un dels murs del dipòsit, que té una capacitat de 200.000 litres de salmorra, es va poder diluir més fàcilment gràcies a la gran quantitat d'aigua del riu i va minimitzar l'impacte sobre el medi. La instal·lació forma part del col·lector de salmorres que porta fins al mar l'aigua salinitzada que genera sobretot el runam salí de les mines.

No hi va haver afectacions en el consum de boca, tot i que es va generar alarma entre la població arran d'un comunicat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), propietària i qui gestiona el col·lector de salmorra, va enviar als ajuntaments dels municipis d'aigües avall, des de Sallent fins a Abrera, en el qual els aconsellava que extremessin les precaucions i prenguessin les mesures que consideressin oportunes.

Anàlisis i un comunicat nou

Ahir a mig matí l'Agència Catalana de l'Aigua va enviar un altre comunicat als ajuntaments en el qual els informava que havien fet anàlisis i que els nivells de salinitat del riu eren dins la normalitat. També explicitava que tampoc no havien aparegut peixos morts, un dels primers senyals d'alarma.

A Manresa, l'empresa municipal Aigües de Manresa també va fer anàlisis de l'aigua de la Sèquia, que és de la que s'abasteix la ciutat i poblacions com Santpedor i Sant Fruitós. Queda lluny d'on hi va haver l'abocament i no s'hi van detectar anomalies. Al llarg del dia d'ahir nombroses persones van trucar-hi per demanar si podien consumir i utilitzar l'aigua de l'aixeta.

La bassa és propietat de l'empresa Sorigué, qui és qui es fa càrrec del manteniment, explotació i conservació del col·lector. L'ACA ja li ha sol·licitat que repari la instal·lació.

Primer dipòsit que peta

És el primer cop que peta un dipòsit de salmorra. Fins ara hi havia hagut fuites a diferents trams del col·lector, que té una longitud de 120 quilòmetres, però no en una de les basses del sistema. És al polígon Illa Sud de Sallent, davant les instal·lacions de les mines però a l'altra banda de l'eix del Llobregat, a la dreta en direcció a Berga. Un dels murs va cedir completament per causes que s'estan analitzant, van explicar ahir a Regió7 tècnics de Sorigué. Bona part de la salmorra de la bassa va anar a parar al riu Llobregat. Al Bages hi ha tres dipòsits més com aquest: un a Súria i dos a Cardona.

Es tracta d'una bassa decantadora. S'hi emmagatzema aigua salinitzada perquè les partícules sòlides es vagin dipositant al fons. La bassa es buida regularment al col·lector de salmorres, i almenys un cop l'any es treuen tots els residus sòlids que queden al fons. Ahir l'empresa va fer tasques per netejar tot l'entorn i treure la runa. La salmorra va sortir amb molta pressió, ja que va tombar la tanca que hi ha al voltant de la cinta transportadora de les mines de Sallent, que hi ha al costat ma-teix i que creua l'eix del Llobregat. La salmorra es va anar escolant pel túnel per on passa la cinta esmentada.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar, en un primer moment, equips d'emergències, de l'ACA, de l'empresa de manteniment i Agents Rurals per controlar l'afectació al medi ambient. El col·lector de salmorres continua funcionant perquè s'hi aboca directament sense passar prèviament per la bassa que regulava la seva aportació a l'esmentat col·lector.