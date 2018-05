Arriben 30 nous professionals residents a l'ICS Catalunya Central

Trenta nous professionals residents s´han incorporat recentment a la Unitat Docent Multiprofessional d´Atenció Familiar i Comunitària de l´ICS Catalunya Central. Es tracta d´especialistes en medicina i infermeria de família, que completaran la sevaformació en diversos centres. De l´especialitat de medicina s´incorporen un total de 24 residents que tenen un període de formació de quatre anys. Pel que fa als especialistes d´infermeria, el seu període de formació és de dos anys i s´hi incorporen sis professionals.

La Unitat Docent ha anat creixent els darrers anys i ha passat d´incorporar 18 especialistes a l´inici de la seva acreditació a un total de 30, en l´actualitat, amb la previsió d´ampliar places en les properes convocatòries.

La formació d´especialistes es fa conjuntament amb els dispositius col·laboradors de la Unitat Docent: el Servei d´Emergències Mèdiques (SEM), Salut Pública, el Programa d'atenció domiciliària - Equip de suport (PADES), l´Atenció Continuada d´Urgències Territorial (ACUT) i els hospitals de referència del territori: Hospital d´Igualada, Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i Hospital Universitari de Vic.

La formació d´aquests nous especialistes inclou tant aspectes pràctics en aquests centres de referència i en els centres d´atenció primària acreditats per a la docència que hi ha a Osona, el Bages i l´Anoia, com formació teòrica en eines i habilitats necessàries per al desenvolupament de la seva tasca professional.

La Unitat Docent forma, en l´actualitat, un total de 92 especialistes en formació, disposa de vuit equips d´atenció primària acreditats per a la docència i de 53 tutors i tutores acreditats per a la formació d´especialistes.