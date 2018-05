Sant Fruitós aprova el projecte per dotar de més espai l'Escola de Música i Arts

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha aprovat inicialment el projecte per ampliar l'Escola de Música i Arts (compartida amb Navarcles), que a la pràctica suposarà remodelar i incorporar plenament la planta baixa de l'antic edifici de les monges, on aquest equipament és ubicat des de fa quatre anys. Aquesta serà la primera intervenció que es porta a terme en aquest immoble des que és de propietat municipal, ja que el consistori el va adquirir al final de l'any passat. El projecte d'ampliació de l'espai destinat a escola de música té un pressupost de prop de 70.000 euros i es preveu que estigui a punt per al proper curs.

L'antic convent de les monges és un edifici amb semisoterrani i dues plantes situat al número 8 del carrer de Sant Benet. La planta superior està en desús, mentre que la planta baixa l'ocupa, en part, l'escola de música, en el seu quart any de funcionament. Té sis aules i ara s'ha d'ampliar per donar resposta a la demanda creixent d'alumnes matriculats.

Un cop s'executi el projecte previst, es passarà de les sis aules actuals a nou, amb la idea d'augmentar la capacitat tot i mantenir la mateixa oferta. Són obres interiors que aprofitaran el màxim l'estructura d'aules que es conserva dels temps en què aquest convent havia estat llar d'infants. S'hauran d'insonoritzar, pintar parets, adequar un passadís, adaptar la instal·lació elèctrica i col·locar el parquet i el mobiliari.

Amb aquesta ampliació s'ocuparà tota la planta baixa, però quedarà lliure la superior per a futurs usos per definir. De moment, aquesta planta quedarà tancada tot esperant donar-li una utilitat que podria passar per complementar l'escola de música amb un espai dedicat a altres arts.

Un edifici que va ser llar d'infants

L'Ajuntament feia cinc anys que tenia la cessió d'ús de l'edifici, però l'any passat en va acabar formalitzant la compra amb la superiora general de l'orde de la Mínima Congregació de les Serventes del Sagrat Cor de Jesús, que en tenia la propietat, per 397.000 euros. El convent del Sagrat Cor de Jesús ja es va obrir a Sant Fruitós de Bages amb vocació de servei a l'educació i la infància. Va ser amb posterioritat a la inauguració, els anys 20, de la fàbrica de Bertrand i Ser-ra. Precisament, les germanes del convent es feien càrrec dels fills de les dones que treballaven a la fàbrica, i a partir d'aquí va funcionar com a llar d'infants durant dècades. Les germanes gestionaven l'únic centre per a nens i nenes de 0 a 3 anys de la població fins que va haver de tancar perquè no s'adequava a la normativa. Les últimes germanes en van marxar el 2004, i el 2013 s'hi obria l'escola de música.