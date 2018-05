Bages i Moianès se sumen a la Setmana Europea dels Geoparcs

El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central participa amb un seguit d'activitats en la Setmana Europea dels Geoparcs, que enguany s'allarga fins el 10 de juny. Iniciatives organitzades per diferents col·laboradors adreçades al gran públic, que inclouen xerrades, sortides de camp, exposicions, entre altres.

De les properes activitats destaquen el maridatge de geologia, literatura i vi que es farà a les tines del Llobregat al Pont de Vilomara, una sortida de camp per la riera de Gaià, com també recorreguts geològics i miners per Callús i les Guixeres de Súria. A més es faran visites guiades per les Coves de Montserrat de Collbató, la Muntanya de Sal de Cardona, Manresa i les Coves del Toll de Moià.

També destaca una xerrada sobre els vins catalans amb origen Geoparc amb tast inclòs, que servirà per presentar el nou Geoparc de Catalunya: el Geoparc Orígens – Pirineus Catalans. Per altra banda, la biblioteca del Campus Universitari de Manresa acollirà una exposició sobre l'ONG Mineria pel desenvolupament. Per últim, dins de la Setmana Europea dels Geoparcs els dies 1 i 2 de juny es realitzarà a Manresa les sessions científiques del primer Congrés de Patrimoni Miner i Història de la Mineria i la Geologia de Catalunya.

El president del Geoparc de la Catalunya Central, Josep Canals, destaca que «la riquesa del nostre territori i la importància que ha tingut en el desenvolupament de la nostra societat es mereix que la coneguem, la respectem i l'estimem».

La Xarxa Europea de Geoparcs de la UNESCO impulsa anualment un esdeveniment per tal de reivindicar i visibilitzar el patrimoni geològic i la importància de la seva conservació. Tots els geoparcs d'Europa celebren un gran nombre d'activitats que pretenen donar a conèixer la geoconservació i la promoció del patrimoni geològic i miner així com informar al gran públic sobre les activitats educatives i geoturístiques de les que disposen.