Les Enramades de Sallent estrenaran un espectacle que repassa la història de la festa

Les Enramades de Sallent estrenaran el proper diumenge un espectacle itinerant que repassarà la història de la tradicional festa, des de l'època medieval fins a l'actualitat. Aquesta és la principal novetat de les Enramades d'enguany, que arrenquen demà amb divuit carrers guarnits. Aquesta tarda i nit el veïns muntaran els ornaments, que s'inauguraran oficialment demà al matí amb la presència de l'actor Bruno Oro. En aquesta edició, hi haurà enramadors del barri de Gràcia, que guarniran un tram del carrer del Cós.



L'evolució de la festa amb el pas del temps, que s'ha adaptat a les circumstàncies de cada moments, es podrà conèixer aquest any de primera mà gràcies a l'espectacle itinerant «Destrenant les Enramades», liderat per la Colla de Gegants i Nans i l'Esbart Vila de Sallent. El muntatge, que farà salts en la història a través de diversos segles, comptarà amb quatre escenificacions teatrals en diferents carrers i places per repassar la història d'aquesta festa tradicional d'interès nacional documentada des del 1325.



L'època medieval es podrà veure representada a la plaça de la Vila, des d'on s'enfilarà cap al carrer Torres Amat per recordar com era la festa al segle XIX, quan s'enramava per barris. Els anys seixanta del segle passat, amb la unificació i la instauració del concurs, es recordaran a la plaça de la Pau. Finalment, a la plaça Claret, s'escenificarà l'evolució de la festa de final del segle passat fins als nostres dies, tal i com es coneix avui. El seguici festiu estarà format pels Gegants i Nans, l'Esbart, els Bastoners de Sallent i actors i actrius del municipi, amb l'acompanyament musical de la Cobla Súria.



El muntatge, començarà a 2/4 de 12 del migdia a la plaça de la Vila. El cap de la Colla de Gegants i Nans de Sallent, Miquel Gili, explica que amb l´espectacle es vol fer «pegagogia de la festa i explicar d´on venim i cap on anem a través dels elements de cultura popular». El muntatge incorpora un personatge, el Boix, «que és un element distintiu de la festa al qual hem donat vida».

Divuit espais enramats

En total, a partir de demà i fins dilluns, a Sallent es podran veure. Als carrers i places que es van engalanar l'any passat, s'hi han afegit enguany el carrer. Calvo es mostra satisfeta d'haver pogut mantenir l'embranzida que es va donar l'any passat a la festa amb la incorporació de nous carrers i gent jove amb l'objectiu cada cop siguin més «i s'agafin la festa com a seva».Les Enramades d'aquest any també tenen com a al·licient la presència d', que s'encarregaran de guarnir el primer tram del carrer del Cós, juntament amb alumnes de l'institut de Sallent. D'aquesta manera, culmina l'intercanvi iniciat l'any passat amb motiu del bicentenari de la Festa Major de Gràcia, que va portar enramadors sallentins a la capital catalana per guarnir un carrer amb l'enramada tradicional feta de boix.Aquest vespre, si el temps ho permet, l'activitat a Sallent serà frenètica perquè demà els carrers es puguin llevar transformats.