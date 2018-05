L'alcalde sallentí demana celeritat pel nou col·lector

L'alcalde de Sallent, David Saldoni, considera que després de l'episodi de divendres el que es posa de manifest és la «necessitat» de donar una «solució integral» a la problemàtica de la conducció de la salmorra fins al mar, a través del col·lector. Saldoni creu que aquesta canalització ha protagonitzat episodis de vessaments molt nombrosos i molt més problemàtics que el que va tenir lloc divendres a la nit amb el trencament de la bassa. Recordava, per exemple, el que va succeir l'agost del 2008, quan el col·lector (que és soter-rat) es va trencar i va vessar just al seu pas per una zona d'alt valor ecològic com són els aiguamolls de la Corbatera, situats també a Sallent, i a provocar la salinització i la mort d'una àmplia àrea de vegetació.

Saldoni explicava ahir que esperen que es puguin determinar amb immediatesa les causes del trencament de la bassa i que se'n pugui fer ràpidament la reparació, però alhora demana que «s'acceleri» la construcció del constructor de salmorra, que s'ha de fer completament nou i amb més capacitat en els dos ramals del Bages i fins a Abrera. El projecte ja està redactat des de fa uns anys, i en principi l'inici de la seva construcció és previst per al 2019 i, si es compleixen els terminis, molt probablement no podria entrar en funcionament fins al 2021, atesa l'envergadura d'aquesta infraestructura. L'actual col·lector, fet amb fibrociment, es va acabar de construir el 1988 i fa 120 quilòmetres de longitud fins a la seva desembocadura al mar. En aquests 30 anys de funcionament ha registrat nombrosos vessaments, provocats sobretot per l'erosió i deteriorament que provoquen les aigües altament salinitzades que transporta.