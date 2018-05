Sallent posa en marxa una cartera de serveis per atendre persones a domicili

L'Ajuntament de Sallent posa en marxa el Servei d'Atenció a l'Entorn Domiciliari (SAED), un conjunt de serveis organitzats i coordinats per professionals qualificats per donar atenció a les persones amb poca autonomia realitzant funcions assistencials, educatives, preventives i socialitzadores al domicili de l'usuari.

Fonts del consistori han explicat que la tipologia de serveis "és diversa i estan pensats per cobrir les necessitats dels veïns de Sallent que requereixen atenció personalitzada per manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials que no els permeten realitzar les activitats bàsiques de la vida diària". Persones grans, persones amb dependència, infants, o famílies que necessiten suport.

Alguns d'aquests serveis, que l'Ajuntament prestarà amb professionals propis i amb col·laboració d'altres professionals del municipi que vulguin aportar els seus serveis, són suport a la higiene i cura personal, ajudar a llevar-se, vestir-se, suport en l'alimentació o acompanyaments al metge. Servei d'auxiliar de la llar; neteja de la llar, compres domèstiques, acompanyaments fora de la llar. També servei de teleassistència, d'àpats a domicili, de bugaderia, arranjament d'habitatges, grups de suport emocional i ajuda mútua i tallers d'estimulació cognitiva.

Per a rebre el Servei d'Atenció a l'Entorn Domiciliari cal una valoració professional del departament de Benestar Social que faci l'estudi personalitzat i activi la realització del servei. Per sol·licitar algun d'aquests serveis es pot demanar una cita a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà trucant al telèfon de l'Ajuntament 93 837 02 00, o bé, enviant un correu electrònic a ssocials@sallent.cat.

L'Alcalde de Sallent, David Saldoni, ha remarcat que "l'objectiu principal que s'ha marcat el consistori sallentí és que tota la gent amb problemes d'autonomia personal pugui estar a casa el màxim de temps possible amb condicions òptimes". Per aconseguir-ho s'ha creat el SAED, que oferirà uns serveis semblants als que pugui oferir una residència. La finalitat és prestar suport personal i social, atenció i ajuda tant en l'àmbit personal com a l'entorn de la llar.