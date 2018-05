El Consell Comarcal del Bages dona eines a la gent gran per evitar estafes a domicili

El Consell Comarcal del Bages ha engegat un cicle de tallers informatius als casals de la gent gran de la comarca per prevenir les estafes a domicili. L'objectiu, explica el tècnic de consum de l'ens supramunicipal, Carles Borràs, és donar-los eines "perquè s'autoprotegeixin" abans d'arribar a la via del desistiment, més complicada si no s'assoleixen tot un seguit de paràmetres. Set municipis bagencs ja han participat en la campanya, que es perllongarà fins a mitjans de juny. La iniciativa sorgeix després que les reclamacions a l'Oficina del Consumidor s'hagin duplicat al llarg del 2017, amb un total de 28 queixes a tota la comarca del Bages.

El Casal de la Gent Gran d'Artés, l'Esplai Artesenc de l'Amistat, ha estat un dels darrers en sumar-se a la formació pels avis. El seu president, Pere Crusellas, en ressalta la importància. I és que, malgrat que afirma que és un tema "del que hem parlat al Casal" reconeix que "és important que hi hagi un punt de referència perquè la gent de vegades no sap on anar".

El tècnic de consum del Consell Comarcal del Bages, Carles Borràs, és l'encarregat de la formació, que dura poc menys d'una hora. Explica que l'objectiu és ser més "reactiu" que "proactiu". Parlant des de la pròpia experiència, reconeix que sovint els hi arriben casos massa tard de possibles estafes, motiu pel qual intenten donar consells als avis per evitar que s'arribin a produir.

Així, se'ls explica com funcionen serveis bàsics com la llum, el gas o les telecomunicacions; quines obligacions tenen o quan és obligatòria una revisió. Es resolen dubtes sobre les visites de comercials a domicili, les trucades comercials i la contractació telefònica. També s'incideix molt en "llegir abans de signar" i se'ls alerta del fet que tenen dret al desistiment de qualsevol contracte fins als 14 dies, entre altres aspectes.

La vergonya

Un dels aspectes en els quals Borràs posa l'èmfasi durant el taller és en deixar enrere la vergonya. Explica que sovint es troben amb situacions en què no poden actuar perquè la persona ha trigat massa en confessar-ho. "Se senten culpables per no haver estat prou hàbils, però de vegades els fills també són l'enemic", explica. En aquest sentit afegeix que "els renyen de forma poc constructiva i generen l'efecte contrari, que no expliquin l'error o ho facin tard. Com si els fills no cometessin errors".

Tallers a 14 equipaments

A hores d'ara ja s'han fet tallers d'autoprotecció per a la gent gran a casals de Navarcles, El Pont de Vilomara, Manresa, Sant Mateu de Bages, Sant Vicenç de Castellet, Artés i Sant Salvador de Guardiola. Roser Nin, tècnica d'Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages, explica que n'hi ha 14 de programats fins a mitjans de juny. En el cas d'Artès, la xerrada ha comptat amb l'assistència de mig centenar de persones. "És una iniciativa on el boca-orella és molt important i que ells mateixos en facin ressò", afirma.

Segons la tècnica és aviat per constatar el "retorn" que pot tenir la campanya, malgrat que insisteix en el fet que el més important és "sensibilitzar-los" i que siguin conscients que tenen el servei gratuït de l'Oficina del Consumidor al seu abast i "en facin ús".

En paral·lel a les xerrades i per tal d'afrontar aquesta mateixa problemàtica, des de l'ens supramunicipal s'han enviat als casals de gent gran del Bages píndoles informatives amb l'objectiu d'incrementar la conscienciació dels ciutadans sobre els seus drets.

Deu denúncies per abusos

Els tallers s'inclouen en la campanya #BagesTractamBé del Consell Comarcal. Davant l'envelliment de la població –segons dades del mateix Consell Comarcal el 23% de la població tindrà més de 65 anys a Catalunya l'any 2030-, la campanya busca la sensibilització i prevenir els maltractaments a les persones grans, evitant qualsevol abús vers aquest grup d'edat, afavorint el seu bon tracte, apoderament i la seva autoprotecció.