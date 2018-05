ICL inaugura la planta de purificació de sal de Sallent

ICL ha inaugurat aquest dijous al matí la primera planta de purificació de sal que ubicada Sallent. Es tracta d'una primera instal·lació situada dins del complex actual de la factoria minera, propera a la planta de flotació, que dóna com a resultat final una sal amb una puresa del 96% que es destinarà essencialment a desgel de carreteres al mercat americà.

Aquesta infraestructura ha suposa una inversió inicial de 2,5 milions d'euros, però el que és sobretot més rellevant és que es tracta d'un dels compromisos adquirits en el pla de propostes presentat per a la concessió de la pròrroga dels abocaments al Cogulló i que aprofita mineral sobrant de l'explotació de la potassa que surt a l'exterior, excedent que si no rebés aquest tractament aniria als runams. Per tant, resta aportació als dipòsits i converteix ja en recurs el que fins ara era un residu. En un parell d'anys, aquest mateixa procediment es farà ja, no del mineral que encara s'extreu de la mina, sinó del que hi ha acumulat als runams de la Botjosa i el Cogulló.

L'estrena oficial de la nova instal.lació s0ha fet aquest dijous al matí amb la presència del màxim dirigent d'ICL, Raviv Zoller (nomenat fa menys d'un mes); el conseller delegat d'ICL, Carles Aleman, el secretari d'Empresa de la Generalitat, Joan Aregio, i l'alcalde de Sallent, David Saldoni, entre altres autoritats locals i comarcals.

Aleman ha detallat que aquesta planta de purificació de sal es posa en marxa amb una capacitat productiva de 50 tones l'hora i 450.000 tones anuals, i que entre el 2021 i 2022, quan ja treballarà a partir del mineral acumulat en els dipòsits i s'espera que ja estigui a punt el nou col.lector de salmorres (imprescindible perquè funcioni a ple rendiment), aquesta producció es duplicarà fins a arribar un milió de tones anuals.

A grans trets, la planta el que fa és rebre sal bruta (barrejada amb fangs i altres materials) provinents de l'activitat d'extracció de la potassa i és purificada mitjançant un doble procés de rentat (amb salmorres) i centrifugat, i el pas per un secador. Queda pendent d'instal.lació una compactadora. El material resultant és directament el que s'exporta per al desgel de carreteres.

Raviv Zoller ha agraït l'esforç posat per totes les parts per superar "una situació de crisi" amb "treball en equip", i ha subratllat el compromís de l'empresa amb el territori, perquè de tota la inversió que la multinacional farà "en més de 90 països de tot el món" entre el 2018 i el 2019, uns 500 milions d'euros, "la més important es fa aquí".

Per la seva part, l'alcalde de Sallent, David Saldoni, ha destacat que aquesta plata de sal purificada "és una primera culminació d'un procés en què hi ha hagut molts dubtes i incerteses, que va tenir un moment molt difícl ara fa un any". I que exemplifica amb "una realitat palpable" que l'actual direcció d'ICL està complint "amb un repte i un compromís que l'empresa es va agafar amb majúscules, amb el territori, parlant amb tothom".

I és que la nova planta és un dels elements importants inclosos dins del paquet de mesures transitòries que ICL va presentar i va adoptar per minimitzar les aportacions al dipòsit del Cogulló durant el període que es requereix per poder traslladar la producció de Sallent a Súria, i d'aquesta manera poder aconseguir la pròrroga que es va sol·licitar per poder seguit abocant en el runam sallentí més enllà del 30 de juny de l'any passat. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya finalment va acceptar, valorant el plantejament que li va fer l'empresa, concedir una pròrroga d'un any, perllongable amb un segon si es compleixen determinades condicions.