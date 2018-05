L'Ajuntament de Sant Vicenç vol desencallar la situació de Vallhonesta

L'Ajuntament de Sant Vicenç proposarà obrir converses a tres bandes per intentar arribar a un acord "d'interès general" sobre la situació del conjunt de Sant Pere de Vallhonesta, després que a final d'abril el propietari de la finca, Joan Casajoana, denunciés públicament que el bisbat de Vic havia immatriculat (registrat al seu nom) l'ermita i l'edificació annexa Can Campaner. Situació que va tenir com a primera conseqüència que Casajoana no va donar permís perquè l'1 de maig se celebrés en aquest entorn el tradicional aplec de Vallhonesta.

En el ple municipal celebrat aquest dimecres al vespre, tots els grups van donar suport a una moció presentada per Esquerra Republicana en què s'acorda proposar i iniciar converses "multilaterals amb tots els agents implicats" per aconseguir un acord per tal de "determinar la propietat" de l'ermita i la casa de Can Campaner de Sant Pere de Vallhonesta i per aconseguir "fer reconsiderar al propietari la decisió de no utilitzar les feixes annexes i recuperar Sant Pere com la ubicació de la Festa del Panellet".

La moció també expressa el rebuig "a les immatriculacions, que van ser possibles arreu gràcies a la Ley Hipotecaria franquista", i el compromís de demanar "oficialment al bisbat de Vic si hi ha hagut més immatriculacions de propietats dins del terme municipal de Sant Vicenç de Castellet". Un altre acord és el de crear una comissió amb representants de tots els grups polítics amb representació al consistori per "establir els mecanismes adients que facin possible que el poble faci ús del patrimoni de Sant Pere de Vallhonesta".

En l'exposició de motius prèvia als acords, la moció aprovada aquest dimecres posa en relleu que "lamentablement, l'enfrontament entre el bisbat de Vic i l'amo dels terrenys per la propietat de Can Campaner i l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta perjudica, sobretot, la ciutadania de Sant Vicenç, especialment els veïns de la zona i el Centre Excursionista, que hi ha fet i fa un feina ingent de manteniment i millora del patrimoni i de l'entorn natural".

Tal i com ja va informar Regió7, Unió de Pagesos ha denunciat que el bisbat de Vic ha immatriculat en el Registre de la Propietat ermites i esglésies que pertanyen a masies i cases pairals del Bages, sense advertir els afectats, inscrivint-les al seu nom. El sindicat té constància, de moment, que la diòcesi s'hauria apropiat tres béns patrimonials: l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta i la casa de Cal Campaner (de Sant Vicenç de Castellet) i la capella de Sant Jaume del Clot del Grau (de Castellfollit del Boix). El bisbat de Vic, per contra, defensa que les edificacions religioses són propietat de l'Església i que el procediment per inscriure-les al Registre va ser legal.

Unió de Pagesos ha fet una crida a tots els propietaris de masies i cases pairals que tinguin aquest tipus d'edificacions en les seves ter-res, així com ajuntaments i altres administracions, per tal que comprovin quina és la titularitat actual a través de la sol·licitud d'una nota informativa al Registre de la Propietat corresponent.