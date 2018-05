L'erosió de l'armadura del mur per la salmorra s'apunta com a causa del vessament de Sallent

L'efecte erosiu de la salmorra sobre l'estructura metàl·lica (armadura) que relligava el formigó del mur que es va esfondrar és el que hauria causat el trencament que divendres a la nit va patir la bassa de decantació de Sallent, i el consegüent vessament de tot el material que contenia. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballen els tècnics després de les diverses inspeccions realitzades, segons van explicar ahir fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua (que és propietària de la instal·lació, tot i que la gestió la té concedida a l'empresa Sorigué).

Les mateixes fonts van assegurar ahir que en les inspeccions anuals realitzades, que inclouen el buidatge total de la bassa, «no s'havia detectat cap evidència que això estigués passant» i que, a més, quan es feien aquestes inspeccions també es duien a terme «tractaments d'impermeabilització a la cara interna» de la bassa.

També van explicar que a hores d'ara encara s'està acabant d'analitzar la situació de la instal·lació per acabar de concretar si es pot reparar el mur danyat o si cal fer una bassa nova.

Tal com ja va anar informant Regió7 (vegeu edicions de diumenge i dimarts) la paret de la bassa, amb una capacitat de 200.000 litres, situada més a l'est es va esfondrar completament i en va vessar tota l'aigua amb salmorra que contenia (no s'ha concretat quina quantitat hi havia). La força de l'aigua va doblegar la tanca del costat de la cinta transportadora, i es creu que gran part va anar a parar cap l'interior de la mina i cap al final del torrent de Soldevila i el riu. Tanmateix, l'ACA va donar per tancada la incidència dilluns al matí i va reiterar que l'elevat cabal del Llobregat hauria facilitat que l'afectació en les aigües fos mínima. Segons l'agència pública, es van analitzar les conductivitats de sal «i no es va detectar cap punta de salinitat aigua avall, ja que l'alt cabal que porta el Llobregat ha afavorit la dissolució de la salmorra». En aquest sentit, concretaven que el cabal del riu, dilluns a Castellbell (quan hauria rebut les aigües de la bassa) era de 27 m3/s. Com a referència, al febrer, abans de l'arribada de les pluges, era de poc més de 7 m3/s.