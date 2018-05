Sant Fruitós vol tornar a tenir pubilla i hereu després d'11 anys

L'Ajuntament de Sant Fruitós, en col·laboració amb Foment de les Tradicions Catalanes, vol recuperar les figures de la pubilla i l'hereu que va deixar de tenir la temporada 2006-2007, quan es va fer la darrera proclamació al poble per falta de candidats.

Ara, el consistori s'ha proposat tenir-ne de nous i proclamar-los per la Festa Major d'Estiu, el diumenge 1 de juliol a la tarda. Per això fa una crida als nois i noies nascuts entre els anys 1996 i 2001 (ambdós inclosos) a presentar-s'hi. Cal enviar un correu electrònic a pubillatgesantfruitos@gmail. com o a l'àrea de Cultura de l'Ajuntament. Entre els candidats es farà un examen amb entrevista el 30 de juny al matí.