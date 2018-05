Serren els pals de l'estelada de Collbaix i de la senyera de Cal Xamal

?Els pals on oneja l'estelada al cim del Collbaix (foto de l'esquerra) i el de la senyera del cim de Cal Xamal (a la dreta), al terme de Fonollosa, han estat fruit de bretolades en poc temps de diferència. Després que darrerament hagi estat tombada repetides vegades i sempre hagi estat restituïda per voluntaris del Centre Excursionista de la Comarca del Bages (CECB), ahir al matí el pal de l'estelada de Collbaix va aparèixer serrat (no tombat). Ara hi havia una bandera de color groc, que havia substituït una estelada. Poc després es va saber que uns vàndals havien serrat el pal del cim de Cal Xamal.