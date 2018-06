Ensenyament retirarà la cargolera de l'Escola Catalunya a Navarcles malgrat la oposició del centre i l'Ajuntament

Durant els darrers cursos escolars, l'edifici vermell de l'Escola Catalunya de Navarcles ha fet ús d'una cargolera de dues aules. Ara, aquest mes de juny, el departament d'Ensenyament de la Generalitat ha decidit retirar-la. Justifiquen que els números de l'escola navarclina no són suficients per a mantenir-la i la mouran a un altre centre educatiu.

El problema és que l'Escola Catalunya es divideix en dos centres –l'edifici vermell i el verd– i, per tant, cadascun d'ells precisa d'espais concrets que no necessitarien si es tractés d'una sola escola en un únic edifici. Però el departament d'Ensenyament sí que ho considera una única escola i, per tant, no contempla aquest futur dèficit d'espai. Així, en algun curs proper hi ha alguna punta de natalitat que farà que el centre necessiti la cargolera. Per tant, des de la direcció del centre, en un primer moment, va demanar que no es traslladés, tenint en compte el model pedagògic, però la resposta per part del departament va ser desfavorable.

Així, la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Navarcles, Sandra Palomino, juntament amb la direcció de l'Escola Catalunya, s'han reunit amb el director general de Serveis Territorials d'Ensenyament de la Catalunya Central, Ramon Bajona, per demanar que no retirin la cargolera de l'escola vermella.

Ara, l'AMPA de l'Escola Catalunya està recollint signatures dels pares i mares per a evitar el trasllat.