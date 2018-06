Navarcles reclama al Govern que no retiri la cargolera de l'edifici vermell de l'escola

L´Ajuntament de Navarcles, i la direcció i l´AMPA de l´escola Catalunya, han obert un front comú per oposar-se a la decisió de la Generalitat de retirar la cargolera amb dues aules de l´edifici vermell del centre quan acabi el curs.

Fa un temps que el departament ja havia apuntat la possibilitat de treure aquesta cargolera, i tot i les peticions inicials d´aturar-ho per part de la direcció de l´escola, la Generalitat hauria comunicat la intenció de procedir amb el trasllat a un altre centre educatiu de cara al curs vinent al·legant que els números de l´escola navarclina no són suficients per mantenir-la. Davant d´això, la regidora d´Ensenyament de Navarcles, Sandra Palomino, i la direcció de l´escola Catalunya s´han reunit amb el director general de Serveis Territorials d´Ensenyament a la Catalunya Central, Ramon Bajona, per insistir a mantenir la cargolera al poble. Per la seva banda, l´AMPA de l´escola ha iniciat una recollida de signatures.

Ajuntament i escola defensen la necessitat de poder continuar disposant d´aquesta cargolera tenint en compte que l´escola Catalunya està dividida en dos edificis, cadascun dels quals requereix d´espais concrets que no necessitaria si tingués un sol edifici més gran. Això la Generalitat no ho té en compte, perquè considera l´escola com un únic centre global, però en canvi, la direcció i l´AMPA temen que en puntes altes de natalitat hi pugui haver problemes si es trasllada la cargolera.