Sallent es vesteix de contes, paisatges i història local

Després de setmanes de preparatius i d'hores de feina per col·locar les peces al carrer, ahir al migdia quedaven inaugurades les Enramades de Sallent, que enguany s'han estès per 18 espais de la vila, i que es podran veure fins diumenge. Aquesta vegada els veïns han optat majoritàriament per reproduir paisatges i elements naturals, però també per la història local i els contes fantàstics, i el carrer de Sant Víctor s'ha vestit de groc per repassar els Onze de Setembre vinculats al procés i per reivindicar la llibertat dels polítics presos i exiliats.

Tots els secrets guardats durant setmanes es descobrien amb un recorregut de més de dues hores que començava amb vint minuts de retard per compromisos de David Saldoni com a alcalde: venia de la inauguració d'una planta de tractament de sal al municipi (més informació a la pàgina 12). El punt de partida era el carrer de la Verge de Fussimanya, on ja s'havien congregat alguns veïns que, mentre s'esperaven, es feien fotos amb l'actor Bruno Oro, una de les estrelles del Polònia. Ell i el coordinador de l'àrea jurídica i membre del comitè permanent de l'ANC, Ricard Ibáñez, eren els convidats d'honor d'enguany.

El recorregut es va fer carrer per carrer, i amb les xarangues Els músics de Sallent i Cal K Tremolin, que amenitzaven els balls de l'esbart Vila de Sallent, previs a les tallades de cinta. Hores abans, «poc que ens hauríem esperat aquest sol», destacava Saldoni. I és que dimecres al vespre el temps va fer la guitza per muntar-ho tot (sense arribar a ocasionar grans problemes), però ahir hi va haver una treva que va permetre una lluïda i concorreguda inauguració.



Mar, muntanya, i de Dubai a l'Índia

L'enginy, la imaginació i la destresa dels enramadors s'ha tornat a fer palès en aquestes Enramades. Han treballat fins al més mínim detall per reproduir dibuixos i formes amb pocs recursos i poc material, bàsicament limitat al paper, el cartró, la roba, el plàstic, la cartolina i el porexpan.

Les places Catalunya i de la Verdura han coincidit en l'aposta pel mar, i també hi ha hagut coincidència amb la fantasia del Petit Príncep als carrers Sant Bernat i una part del primer tram del carrer Cós (muntat per enramadors del barri de Gràcia. Aquest carrer també dedica un espai al bosc i un a la pluja. Naturalesa i paisatge també són presents a «la primavera» del Verge de Fussimanya, al Nadal del tercer tram del Cós; o als jardins àrabs del carrer de Sant Esteve i als del carrer Unió (aquests inspirats en Dubai). El segon tram del carrer del Cós ens du a l'Índia, mentre que el carrer Guimerà ho fa a un poble de muntanya, i la plaça Joan Vilaseca, a una piscina municipal.

La història també és present en aquestes Enramades: la plaça de la Pau recorda antigues Enramades del poble, Ràdio Sallent repassa el passat sallentí a la Travessia del Teatre, i el carrer Nou rememora el centenari de la biblioteca. D'altra banda, el carrer de Sant Víctor, amb els 11-S, i el carrer Clos, amb la pau, hi posen el to reivindicatiu. Tot plegat es completa amb els tradicionals Embotits a la plaça Sant Bernat, i la decoració efímer del carrer de Torres Amat.