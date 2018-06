El Bages disposarà de 28 nous punts d'informació turística

Un total de 28 nous serveis i negocis del Bages esdevindran punts d'informació turística (PIT) i centres col·laboradors del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. D'aquesta manera, la comarca supera la setantena de punts d'informació adherits i se situa a l'altura d'altres comarques eminentment turístiques.

Amb l'adhesió dels 28 nous punts ha finalitzat una nova edició del programa PIT, impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat pel Consell Comarcal del Bages. El programa, que ha constat de cinc sessions, té com a objectiu dotar equipaments turístics d'informació i coneixements sobre els atractius i l'oferta turística de la comarca.

Enguany, han participat al programa 73 serveis i negocis com ajuntaments, biblioteques, hotels, albergs, empreses de turisme i comerços, fet que situa el Bages com una de les comarques amb més punts d'informació adherits, a nivells d'altres territoris on el turisme és una activitat més consolidada.

El conseller de l'Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages i president del Geoparc, Josep Canals, ha assegurat que «disposar de tants establiments i equipaments amb coneixements i informació rigorosa sobre els atractius de la comarca ens ha de permetre fer un pas endavant i gua-nyar pes en el sector del turisme familiar i de qualitat».