Fonollosa celebra el primer gran acte al futur centre cultural de l'antiga fàbrica

L'Ajuntament de Fonollosa ja ha encarregat el projecte executiu per transformar una part de l'antiga fàbrica Soldevilla en un centre cultural i polivalent. Projecte que permetrà al consistori buscar el finançament necessari per afrontar aquesta obra, que es preveu que sigui una inversió per al proper mandat municipal. Aquest espai cultural, que seria el destinat a actes del municipi, ocuparà aproximadament un terç del total del complex, segons ha explicat l'alcalde, Eloi Hernández. Es tracta d'una de les naus i unes edificacions annexes. Quan s'executi el projecte, una part correspondrà a serveis, que ja serviran per al conjunt de les instal·lacions que s'hi acabin fent.

Tot i que aquest és un projecte de futur, aquest cap de setmana els veïns del poble ja podran provar les possibilitats de l'antiga fàbrica com a equipament públic i cultural, ja que demà acollirà l'inici dels actes dels 50 anys de l'escola de Fonollosa amb un concert que tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i que tindrà la participació d'uns 90 músics.

A final de l'any passat, el consistori ja va rebre un estudi d'usos de l'antiga fàbrica, que proposa destinar una part per a usos socials i culturals del municipi, amb un caràcter més públic, i l'altra part, per a usos productius d'àmbit comarcal. Serien espais on promoure que s'hi instal·lin activitats artístiques i d'economia social.

La fàbrica de Fonollosa va obrir portes el 1964 per iniciativa de l'empresari egarenc Josep Soldevilla, que sempre en va mantenir la propietat (tot i que en els dar-rers anys la va llogar a la firma Cosintex). Durant dècades, la fàbrica va jugar un paper molt important en l'economia d'un municipi eminentment agrícola i ramader, va ajudar a retenir al poble molts veïns que potser n'haurien marxat. Va viure els anys daurats durant els 80 i principi dels 90, en què va arribar a tenir 150 telers i 82 treballadors. Al final dels 90, però, l'entrada de productes massius i a baix cost de la Xina va tocar de mort la fàbrica. Soldevilla va tancar el 2000. Dos anys més tard, la firma Cosintex va llogar les naus equipades, però l'aventura va durar fins al gener del 2005.

El 2013, el propietari d'aquest complex fabril en va fer donació a l'Ajuntament. És un immoble compost per quatre naus adossades i per l'anomenat xalet del director. La finca es compon d'un terreny de 7.048 m2, amb una superfície construïda de 4.605 m2.

L'acte de demà dels 50 anys de l'escola es dividirà en dues parts. En primer lloc hi haurà l'actuació dels nens i nens de cicle mitjà, que cantaran acompanyats pels professors d'instrument actuals. La segona part, i just després dels parlaments institucionals i d'alumnes, serà a càrrec de l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Fonollosa, una formació amb una cinquantena d'exalumnes o persones vinculades al centre educatiu, creada especialment per a l'ocasió.

La Simfònica serà dirigida per alguns dels directors històrics i actuals de l'orquestra de l'escola. L'entrada és voluntària, i els diners que es recaptin es destinaran al fons social Per la meva Escola, que atorga beques als alumnes.