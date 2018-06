Monistrol celebra 65 anys de la geganta jove del carrer de Viserta, que estrena vestit

El barri de Viserta de Monistrol de Montserrat comença avui la celebració del 65 aniversari de l'estrena de la seva geganta jove, la Diana, que és filla d'una parella de gegants centenària. Seran els primers actes per commemorar aquesta efemèride, que culminaran amb una trobada el proper 8 de juliol.

Els actes d'avui començaran a les 6 de la tarda, quan s'estrenarà el nou vestuari de la geganta, dissenyat per Joan Pozo i confeccionat pel modisto Jordi Banqué.

Seguidament, començarà una cercavila de tots els gegants del barri de Viserta (els únics que hi ha a Monistrol) pels carrers del poble, que acabarà al Casal Cultural de Can Gibert. Allà s'inaugurarà una exposició sobre la geganta jove. Aquesta figura té la particularitat que és una de les que hi ha a Catalunya, la imatge de la qual es va fer a partir d'una peça de l'escultor olotí Josep Soy. N'hi ha d'altres amb la mateixa imatge, com ara Manlleu, les Borges Blanques i el barri de Sant Miquel de Cardona, entre altres. La trobada del 8 de juliol reunirà, precisament, aquestes gegantes.