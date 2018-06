Navarcles fixarà punts de la cinglera del parc del Llac que perillen d'esllavissar-se

La cinglera de la banda esquerra del parc del Llac (al fons) serà el primer punt on s´intervindrà

Les pluges de les darreres setmanes han provocat petites esllavissades a diferents punts de Navarcles i inestabilitat en els ter-renys que toquen el curs del Calders i Llobregat en forma de cinglera. Per avaluar el perill d'aquests punts, l'Ajuntament va encarregar un estudi a la Diputació per determinar els diferents espais de risc.

L'informe va assenyalar tres punts «especialment delicats» al llarg de la cinglera: la banda esquerra del Llac al final del canal de Cal Tàpies, la banda dreta del Llac sota diversos habitatges, i a prop de la desembocadura del riu Calders al Llobregat.

Un cop determinats els punts de més risc i on cal actuar, la Diputació ha realitzat els projectes executius. El consistori ha acordat que, en primer lloc, es repararà la cinglera de l'esquerra del parc del Llac del riu Calders, ja que és el més perillós i on es podrien veure afectades més persones, perquè hi ha un ús freqüent de la zona en temporada d'estiu.

Properament es posarà a concurs per buscar empresa per poder executar-ho. Un cop s'adjudiqui l'obra, començarà la reparació de l'espai.