El pressupost participatiu de Sant Salvador escull la climatització de l'escola

Els guardiolencs han decidit que els 20.000 euros corresponents als pressupostos participatius de Sant Salvador per a aquest 2018 es destinin a instal·lar un sistema de climatització a l'escola Montserrat. Aquesta va ser la proposta guanyadora amb 102 vots, davant de la d'arreglar les fonts de Dalt i del Calvet i el seu entorn (90 vots), construir una pista de pàdel a la zona esportiva (59 vots), i arreglar la vorera del carrer Barcelona fins al circuit de bicis Jarama i fer-hi una font (30 vots).

En total s'han emès 281 vots per una participació que se situa en l'11%, lleugerament per sobre de les xifres de l'any passat. Un augment que s'atribueix en part a l'esforç per apropar els pressupostos participatius als veïns a través de jornades d'informació i facilitant l'entrega de propostes a través de correu electrònic.

El recompte el van fer els membres del Consell de la Vila, òrgan municipal que va elegir les quatre propostes definitives que es van portar a votació d'entre totes les opcions que veïns i entitats havien posat sobre la taula.

El compromís de l'Ajuntament és executar les reformes per climatitzar l'escola abans d'acabar l'any. Tal com es va fer l'any passat amb la porta de la Masia del Calvet.