Cardona retorna a l'edat mitjana amb la fira que recorda el seu històric passat

La Fira Medieval-Festa de la Sal de Cardona, que va començar ahir al matí i s'allargarà tot el dia d'avui, ha transformat el nucli antic de la vila en un animat mercat ple de parades, activitats per als més petits, exhibicions d'aus rapinyaires i demostracions de faquirisme o de tècniques militars medievals, entre d'altres.

Ahir al matí, i malgrat un ambient xafogós en què el sol no s'acabava de fer present, els carrers i places cardonins presentaven una animada activitat on es barrejaven famílies, colles d'amics i també visitants d'altres poblacions catalanes que es passejaven entre parades d'aliments, llibres, disfresses i molts altres productes.

L'organització del certamen ha programat actuacions pels diversos indrets del nucli antic. Així, la plaça de la Vall acull un espectacle de falconeria a càrrec de l'associació manresana Acariciando el Aire, en el qual els assistents no només poden veure volar aquests ocells (falcons, mussols, àligues, corbs), sinó que també reben explicacions sobre la seva conducta, hàbits i característiques de cadascuna d'aquestes espècies d'aus.

Per altra banda, Aestus (entitat de recreació històrica) ha convertit l'avinguda del Rastrillo en un impressionant campament militar de l'època medieval, amb explicacions sobre el funcionament de les imponents maquinàries de setge i artilleria de l'època.

Entre les activitats adreçades als nens i nenes, cal destacar l'espectacle de titelles o els jocs didàctics a càrrec de Juga-la, que inclouen des de tallers de cuir, espelmes o macramé per als més grans ?ns a espais de jocs i d'experimentació per als més petits. L'associació, formada per professionals de l'educació, considera imprescindible que «els nens experimentin i, sobretot, decideixin per ells mateixos», expliquen.

Avui a les 12 del migdia es preveu l'acte institucional, a l'edifici de l'Ajuntament, d'entrega del Saler d'Or, que enguany s'oferirà a l'assemblea local de la Creu Roja de Cardona.