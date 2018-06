Uns vàndals destrossen part de la decoració d'un carrer de les Enramades de Sallent

L´associació Amics de les Enramades de Sallent ha denunciat que, divendres a la nit, un grup de joves de fora del poble va cometre destrosses en alguns dels elements decoratius del carrer de la Unió, un dels que aquests dies estan decorats amb motiu de la festa. Uns desperfectes que, hores més tard, un grup de veïns d´aquella mateixa zona es van dedicar a reparar, segons ha explicat a Regió7 la presidenta de l´entitat Mari Calvo.

L´associació organitzadora ha emès també un comunciat per mitjà de la seva pàgina de Facebook en la que reivindica el treball i la il·lusió posada pels veïns i veïnes del poble per donar forma als ornaments i assegura que no faran cap mena de difusió del vídeo per tal de no donar notorietat pública als vàndals, als que s´insta a ´demanar perdó i als que es recomana ´passar dilluns a desenramar, per saber el que costa aquest treball´.

El carrer malmès, ja restaurat. FOTO: Queralt Casals