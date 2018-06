Una bretolada provoca destrosses en la decoració del carrer de la Unió

Divendres a la nit, un grup de joves de fora del municipi va provocar destrosses en alguns dels elements decoratius de les Enramades de Sallent, principalment del carrer de la Unió, que aquests dies estava decorat amb motiu de la festa, segons va denunciar l'Associació d'Amics de les Enramades. Uns desperfectes que, hores més tard, els veïns de la zona van poder reparar, segons explicava ahir la presidenta de l'entitat, Mari Calvo, que lamentava els fets succeïts.

L'entitat organitzadora va emetre també un comunicat per mitjà de la seva pàgina de Facebook en què reivindicava el treball i la il·lusió posada pels veïns i veïnes del poble per donar forma als ornaments i instava els autors de les destrosses, que les van difondre a través de les xarxes socials, a «demanar perdó» i els recomanava «passar dilluns a desenramar, per saber el que costa aquesta feina».