Les Enramades de Sallent recorden la seva història amb un muntatge de cultura popular

L´espectacle «Destrenant les Enramades» va recórrer el nucli de la vila per narrar quatre etapes de la història de la festa amb els gegants, l´esbart i els bastoners de protagonistes SALVADOR REDÓ

L'olor de romaní i farigola que perfumava els carrers de Sallent en l'origen de les Enramades es va tornar a sentir ahir al nucli de la vila. Un nou espectacle itinerant de cultura popular protagonitzat per la Colla de Gegants, l'Esbart Vila de Sallent i els Bastoners va fer, ahir al migdia, un repàs a les diferents etapes que ha viscut la centenària festa, des de l'edat mitjana fins als nostres dies, amb el personatge del Boix, l'element més representatiu de les Enramades, com a mestre de cerimònies.

L'espectacle Destrenant les Enramades va començar a la plaça de la Vila amb els orígens de la festa, situats al 1325, quan per iniciativa de la Confraria de la Gala del Ciri del Cos de Jesucrist es guarnien balcons i portals amb boix i flors aromàtiques i es feien altars per rebre el pas de la processó de Corpus. L'esbart, els bastoners i el gegants, a qui es va col·locar un ram de flors grogues, entraven a escena per simbolitzar la part festiva, amb la música de la Cobla Súria.

Els balcons de la cantonada entre els carrers Torres Amat i Sant Bernat van ser l'escenari on es van recordar les disputes cap al 1800 dels tres barris que feien Enramades. Allà, l'esbart va interpretar la unificació en una sola festa amb un ball de faixes. El recorregut va continuar fins a la plaça de la Pau, traslladada a mitjan segle XX, on, en castellà, es va anunciar la unificació de la festa, que passaria a estar organitzada per l'Ajuntament, i la instauració del concurs que premiaria el carrer més ben guarnit amb «5.000 pessetes».

Tot seguit, la comitiva festiva es va traslladar a la plaça de Sant Antoni Maria Claret, punt culminant del muntatge, on es van representar les Enramades tal com les coneixem avui i els gegants, els nans, l'esbart i els bastoners van interpretar les Balladetes.

Durant tot el cap de setmana, els carrers enramats han rebut una gran afluència de públic. Ahir a la tarda, però, la pluja va fer la guitza i els actes programats es van haver de traslladar a cobert.