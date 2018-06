Navarcles iniciarà al setembre les obres del futur complex amb piscina i gimnàs

L´Ajuntament de Navarcles ha fixat per al 3 de setembre l´inici de les obres del futur espai cobert amb piscina i gimnàs que vol construir dins l´actual complex on ja hi ha les piscines d´estiu. Els treballs ja estan adjudicats, però no començaran fins que s´hagi acabat la temporada de bany. Es preveu que durin un any, de manera que el futur complex esportiu es podria inaugurar la tardor del 2019, segons ha explicat l´alcalde, Llorenç Ferrer.

El futur espai permetrà ampliar l´oferta lúdica i esportiva al costat de les actuals tres pistes de tennis i dues de pàdel, aprofitant l´edifici de serveis, que ja té més de 40 anys i ha quedat obsolet, amb només uns vestidos i un bar. Es farà un edifici nou de planta baixa i primera, i més adequat a les necessitats actuals. A la planta baixa hi haurà la recepció, un bar amb terrassa, quatre vestidors amb serveis, i la zona d´aigua amb jardí, que inclou un vas d´unes dimensions de 20 x 8 metres. El gimnàs s´ubicarà al primer pis del nou edifici, amb tres sales on també es podran fer activitats dirigides diverses.

El cost de les obres és d´1.450.000 euros, per a les quals es preveu una aportació de prop de mig milió per part de la Diputació de Barcelona. La resta dels diners seran a partir de recursos propis.

Aquest nou espai cobrirà una mancança que actualment té aquest municipi, tenint en compte que a Navarcles no hi ha cap piscina climatitzada que pugui obrir tot l´any, ni tampoc cap gimnàs.

Dissabte comença la temporada

Aquest dissabte, 9 de juny, es donarà el tret de sortida a la temporada d´estiu, una setmana abans del que és habitual, i s´allargarà fins el 2 de setembre, moment en què començaran les obres del futur complex. L´horari els caps de setmana del 9 i 10 de juny i del 16 i 17 serà d´11 del matí a 8 del vespre. A banda, el dilluns 11 de juny i durant aquella setmana es podrà utilitzar en horari de tarda, de 4 a 8, i del 18 al 22 serà la setmana de les escoles. A partir del 23 de juny, l´horari ja serà l´habitual sense interrupcions d´11 a 8.

De tota manera, per a inscripcions i abonaments la recepció ja és oberta fins al 8 de juny de 4 a 8.