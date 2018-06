Cabrianes urbanitza l'esplanada del pavelló per fer-lo més accessible

as

Sector que s´anivellarà i urbanitzarà amb les obres que ara comencen as

Sallent ha posat en marxa les obres d'urbanització de l'entorn del pavelló de Cabrianes. Una actuació que té per objectiu millorar l'accessibilitat a aquest equipament i crear un espai unitari entre l'esplanada del recinte esportiu i la plaça del Centru. Es construiran rampes d'accés a l'esplanada, i murs per tal d'anivellar la zona. També es pavimentarà l'espai i s'hi marcaran places d'aparcament i recorregut per als vianants.

A Sallent també s'han iniciat les obres de canalització del clavegueram del Torrent de l'Oller. Es fa una nova xarxa per darrere dels edificis del carrer Pont per fer les connexions que sobresurten per la part posterior dels habitatges.