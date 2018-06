Sallent i Súria se sumen a una campanya per dinamitzar el comerç al barri vell

Súria i Sallent participen aquest mes de juny en la campanya «Bar-ris antics, molt per descobrir, molt per oferir», que també impulsen altres municipis com Manresa, amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat al nucli antic.

Les persones que comprin en els establiments adherits podran omplir una butlleta amb les seves dades personals que es dipositarà en una urna, i d'aquesta manera podran entrar en un sorteig de diversos premis, com ara experiències gastronòmiques, visites guiades, espectacles o productes típics dels municipis adherits. En total, hi ha fins a 37 premis a repartir.

La campanya s'allargarà fins al 30 de juny, i a Sallent el sorteig es farà el dijous 5 de juliol al programa La Cantera, de Ràdio Sallent, de 5 a 6 de la tarda. En el cas de Súria, el sorteig es farà el diumenge 8 de juliol, si bé encara no se n'ha concretat el lloc i l'hora.

En total, hi ha 37 municipis adherits a la campanya.