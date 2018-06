El Síndic dóna la raó al Consell i exigeix a Hisenda que no denegui beques menjador per no tenir DNI o NIE

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució emparant una denúncia interposada pel Consell Comarcal del Bages i altres ens públics contra la decisió d´Hisenda de denegar el dret a rebre una beca menjador per no disposar del DNI o del NIE.

En total, el curs passat 41 alumnes de la comarca van patir les conseqüències d´aquest tracte discriminatori i ara el Síndic li demana al ministeri que repari la situació. Es dóna el cas que el DNI no és obligatori per als menors de 14 anys, i per altra banda, hi ha infants que no tenen cap identificació perquè no tenen nacionalitat espanyola i encara no tenen tramitat el Número d´Identificació d´Estrangers (NIE).

El Consell Comarcal del Bages i l´Ajuntament de Manresa van denunciar aquesta situació al Síndic, van enviar un a carta al cap de l´oficina de l´Agència Tributària al Bages, i van sol·licitar dues reunions amb el president de l´Associació Catalana de Municipis i amb l´adjunta al Síndic per trobar solucions.

Ara ha arribat la resposta del Síndic amb una resolució que reconeix que «no es pot denegar l´ajut individual de menjador escolar a un infant que compleix amb els requisits de necessitat i de vulnerabilitat social pel sol fet de no disposar del DNI o el NIE» perquè «és contrari al dret fonamental a l´educació en condicions d´igualtat». Per altra banda, segons el Síndic l´Agència Tributària pot procedir d´ofici a donar d´alta en el Cens d´obligats tributaris i assignar-los un número identificatiu als infants que demanin les beques menjador. D´aquesta manera s´acabaria amb aquesta situació discriminatòria.

A partir d´aquesta resolució, el Síndic ha demanat al Consell Comarcal (i a altres ens gestors dels ajuts de menjador escolar) que elabori un llistat dels alumnes sol·licitants sense DNI o NIE i el facin arribar a l´Agència Tributària perquè els doni d´alta amb el NIF corresponent abans no s´acabi l´any fiscal. Un procés que el Consell Comarcal ja ha iniciat.

El conseller comarcal d´Educació, Eloi Hernàndez, considera «un escàndol que es pugui negar una beca menjador a alumnes que ho necessiten per qüestions burocràtiques», i demana al ministeri que solucioni «una situació de discriminació sense pal·liatius que va en contra dels drets fonamentals i del sentit comú». Afegeix que si Hisenda no hi dóna una resposta positiva «des del Consell Comarcal ens presentarem a les seves oficines amb totes les sol·licituds per exigir que resolguin la problemàtica i tramitin els NIF que pertoca».