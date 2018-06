Fonollosa omple en l'estrena dels actes del cinquantenari de l'escola

Fonollosa ha donat un concor-regut tret de sortida als actes del 50è aniversari de l'escola Agrupació Sant Jordi, que diumenge al vespre va omplir l'antiga fàbrica Soldevila, espai que va servir de tast per a la celebració d'esdeveniments al poble, ja que l'Ajuntament en preveu transformar una part en centre cultural.

La festa va anar a càrrec de l'associació d'Amics i Amigues de l'escola de Fonollosa, i va ser l'inici d'un programa commemoratiu que s'allargarà durant tot un any. Els primers que van actuar van ser els alumnes de cicle mitjà del centre educatiu, amb una actuació de cant coral dirigida per Anna Soler. Més tard va ser el torn de testimonis que van explicar vivències com a exalumnes del centre. Entre ells, l'actual alcalde, Eloi Hernàndez, que va constatar la importància d'aquesta escola com a punt d'unió entre els pobles i municipis.

Per la seva banda, Victòria Ser-ra, alumna dels anys 60, va recordar com era aleshores el centre, quan els mestre vivien allà mateix i hi havia segregació per sexes.

La segona part va tenir l'actuació de l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Fonollosa (OSEF), formada per una cinquantna de músics relacionats amb l'escola del poble.