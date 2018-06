ICL manté que el 2022 es produirà potassa sense abocar als runams

D'aquí a quatre anys el Bages ja no tindrà abocaments als runams salins. Aquestes muntanyes artificials ja no creixeran més. Si més no, aquest és l'objectiu que s'ha fixat ICL Iberia i que el seu conseller delegat, Carles Aleman, reiterava a aquest diari en el marc de la inauguració de la nova planta de purificació de sal de Sallent. El 30 de juny del 2019, com a màxim, s'ha de deixar de pujar residu al Cogulló, i el 2022 (fins i tot podria ser el 2021), l'empresa preveu que tampoc n'aboqui a l'últim dipòsit que quedarà actiu, el del Fusteret de Súria. Ara bé, perquè aquest objectiu sigui realitat, caldrà que la Generalitat hagi completat la construcció (que encara s'ha de començar) del nou col·lector de salmorra. L'empresa sosté que aquesta és una de les infraestructures clau per tancar el cercle que faci possible una producció sense abocaments als runams.



La futura canalització, que ha d'ampliar la capacitat de l'actual d'evacuació de la salmorra, hauria d'estar a punt, segons les darreres previsions, a final del 2021 o principi del 2022. En aquelles dates, ICL ja haurà tancat el cercle del pla Phoenix. D'una banda, amb la construcció de la rampa de Cabanasses, que ha d'entrar en funcionament el segon trimestre del 2019 –un cop perforada s'ha d'equipar i instal·lar-hi la cinta transportadora– i que ha de permetre un tancament progressiu i ordenat de l'activitat minera a Sallent i el trasllat dels seus treballadors cap a Súria. De l'altra, amb la posada a ple rendiment de les plantes de sal vacuum. Per això, cal màxima capacitat del col·lector de salmorra, que passa per disposar del que s'ha de fer de nou. Si totes les peces encaixen, serà quan la producció de potassa ja no generarà el material sobrant que durant les darreres cinc dècades ha anat formant els runams salins. A més, si es compleixen els terminis previstos, d'aquí a un parell d'anys, mentre encara s'abocarà material al Fusteret, ja se n'ha de començar a treure del de la Botjosa de Sallent. I és que, un cop cessi l'activitat d'aquesta explotació, la planta que s'hi acaba d'estrenar començarà a produir sal purificada per a desgel de carreteres a partir del mineral acumulat als dipòsits sallentins. Carles Aleman explicava a Regió7 que en el moment que es comenci la restauració dels runams «veurem si ens calen una o dues plantes més com la que ja tenim en marxa [a Sallent]. Dependrà, en part, de la qualitat del mineral del runam, perquè començarem pel de la Botjosa, i parlem d'un dipòsit de fa molts anys, on podem trobar un material molt divers».