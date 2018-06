Laura Vilagrà ha de decidir en les properes hores si torna a ser delegada

La santpedorenca Laura Vilagrà està estudiant la proposta que li ha arribat de la seva formació per tornar a dirigir la delegació del Govern de la Catalunya central. Vilagrà és representant d'ERC i en la distribució del nou govern entre aquesta formació i el PDeCAT les delegacions territorials no han canviat de color polític. Vilagrà, com la resta de delegats territorials i el personal de la seva confiança, van ser destituïts en virtud de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. El govern de l'estat va decapitar la cúpula d'aquesta administració descentralitzada, però en va mantenir la resta de l'estructura sense fer nous nomenaments.

Vilagrà ha admès que tenia la proposta d'Esquerra sobre la taula, però que s'ho estava plantejant, perquè «ara ja fa tres mesos que estic treballant en un projecte privat [Ampans]». Per altra banda, però, podria ser que el nomenament s'hagi d'aclarir avui perquè el president Quim Torra té previst reunir el seu govern dijous, i en aquest Consell Executiu hi podrien figurar diferents nomenaments per intentar reprendre la maquinària institucional amb la màxima rapidesa.

Vilagrà és una política molt lligada a ERC. Ha estat durant més d'una dècada alcaldessa de Santpedor i en la seva darrera etapa política havia estat al davant de la delegació del govern de la Catalunya central. En aquest període va néixer la vegueria del Penedès, que fractura la Catalunya central.

A part del càrrec de delegat, ERC i PDeCAT han decidir en poques hores com acaben de formar els governs de delegació. I encara més tenint en compte que hi ha algunes conselleries com Governació que canvien de funcions i d'altres que canvien de color polític, com és el cas d'Ensenyament. En tot cas, fonts del PDeCAT asseguraven ahir, dimarts, que no se sabia res ni dels nomenaments de la seva formació, ni res dels possibles relleus que es podrien produir. Una de les persones, per exemple, que vol defensar el PDeCAT és Antoni Massegú, que actualment és director general.