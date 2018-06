El ple escull Adriana Delgado secretària quarta de la Mesa en substitució d'Alba Vergés

El ple del Parlament ha oficialitzat el relleu a la Mesa de la cambra, després que Alba Vergés hagi estat nomenada consellera de Salut. Els 63 vots favorables, han fet que la diputada santivcentina d'ERC Adriana Delgado, hagi estat escollida secretària quarta de la Mesa, malgrat els 69 vots en blanc de la resta de diputats.

En haver-hi només la seva candidatura presentada per a cobrir aquesta vacant a la Mesa el tràmit ha estat més àgil, però s'ha hagut de fet amb votació a la urna com és habitual per escollir els membres de l'òrgan rector del Parlament. Un cop oficialitzat el relleu, Delgado ja ocupa el lloc de Vergés i ja seu al costat de la resta de membres de la Mesa. Continua sent l'única dona a la Mesa del Parlament.

Delgado, nascuda a Sant Vicenç de Castellet el 1978, és periodista i fa de diputada al Parlament des del 2016, quan va ocupar el lloc de Muriel Casals a Junts pel Sí després de l'accident que va acabar amb la seva vida. Es va llicenciar en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i té un curs d'especialització de postgrau de Planificació i Gestió de Serveis i Projectes d'Informació (UOC). Segons els seus companys d'ERC, a Delgado li agrada recalcar que és "periodista de formació i professió, per vocació i per convicció, per la voluntat de servei que té el periodisme responsable i rigorós".

La ja secretària quarta va treballar en diferents àrees del món de la comunicació, com ara al diari Regió7, com a corresponsal al Bages de COMRàdio, l'Avui i La Vanguardia, a més de ser assessora en comunicació al departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (2007-2011). Va ser la fundadora de l'empresa de gestió turística i comunicació CatEmocions.

Des del punt de vista més polític, va participar de la iniciativa Sant Vicenç Decideix, va ser fundadora i secretària de l'ANC local i va començar a militar a Esquerra Republicana l'any 2011. Així mateix, va ser la primera presidenta del Consell Comarcal del Bages (2011-2013) i vicepresidenta i consellera comarcal de règim intern (2013-2015). Actualment és regidora i portaveu del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i fa poques setmanes va ser escollida com a candidata a l'alcaldia.