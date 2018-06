El Síndic defensa el Consell i diu que no es pot negar una beca per no tenir DNI o NIE

El Síndic de Greuges de Catalunya ha emès una resolució emparant una denúncia interposada pel Consell Comarcal del Bages i altres ens públics contra la decisió d'Hisenda de denegar el dret a rebre una beca menjador per no disposar del DNI o del NIE.

En total, el curs passat 41 alumnes de la comarca van patir les conseqüències d'aquest tracte discriminatori després que Hisenda exigís la identificació fiscal dels menors i no la tenen, i ara el Síndic demana al ministeri que repari la situació. Es dóna el cas que el DNI no és obligatori per als menors de 14 anys, i per altra banda, hi ha infants que no disposen de cap identificació perquè no tenen nacionalitat espanyola i encara no tenen tramitat el Número d'Identificació d'Estrangers (el NIE).

El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa van denunciar aquesta situació al Síndic, van enviar un a carta al cap de l'oficina de l'Agència Tributària al Bages, i van sol·licitar dues reunions amb el president de l'Associació Catalana de Municipis i amb l'adjunta al Síndic per trobar solucions.

Al Bages el problema el van començar a detectar en la concessió de les beques menjador arran del canvi normatiu del 2015, que obliga les administracions públiques a tramitar el model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones per qualsevol import. Per la seva banda, l'Agència Tributària exigeix que per realitzar qualsevol tràmit amb un ens públic la persona física o jurídica tingui un Número d'Identificació Fiscal, que molts infants encara no tenen.

Després de la denúncia del Consell Comarcal i de l'Ajuntament, ara ha arribat la resposta del Síndic amb una resolució que reconeix que «no es pot denegar l'ajut individual de menjador escolar a un infant que compleix amb els requisits de necessitat i de vulnerabilitat social pel sol fet de no disposar del DNI o el NIE» perquè «és contrari al dret fonamental a l'educació en condicions d'igualtat».

Per altra banda, i segons el Síndic, l'Agència Tributària pot procedir d'ofici a donar d'alta en el Cens d'obligats tributaris i assignar un número identificatiu als infants que demanin les beques menjador. D'aquesta manera es posaria fi a aquesta situació discriminatòria.

A partir d'aquesta resolució, el Síndic ha demanat al Consell Comarcal (i a altres ens gestors dels ajuts de menjador escolar) que elaborin una llista dels alumnes sol·licitants sense DNI o NIE i la facin arribar a l'Agència Tributària perquè els doni d'alta amb el NIF corresponent abans no s'acabi l'any fiscal. Un procés que el Consell Comarcal ja ha iniciat, demanant a la delegació territorial de l'Agència Tributària que en doni la instrucció a totes les oficines.

El conseller comarcal d'Educació, Eloi Hernàndez, considera «un escàndol que es pugui negar una beca menjador a alumnes que ho necessiten per qüestions burocràtiques», i demana al ministeri que solucioni «una situació de discriminació sense pal·liatius que va en contra dels drets fonamentals i del sentit comú». Afegeix que si Hisenda no hi dóna una resposta positiva «des del Consell Comarcal ens presentarem a les seves oficines amb totes les sol·licituds per exigir que resolguin la problemàtica i tramitin els NIF que pertoca».