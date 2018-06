El berguedà Gendrau podria ser avui el nou cap del Servei Català de Trànsit

El nou Govern del president Quim Torra es reuneix avui al Palau de la Genalitat per segona vegada. La primera va ser el mateix dia de l'acte de nomenament del Govern, per donar la benvinguda als nous consellers i marcar les directrius bàsiques. La d'avui, però, ja ha de tenir un alt nivell executiu. Entre altres temes, els diferents consellers portaran a la reunió nomenaments de càrrecs. I un d'aquests hauria de ser el de Juli Gendrau, exalcalde de Berga i actual director general d'Emergències, que a partir d'avui podria ser el nou director del Servei Català de Trànsit.

En la mateixa reunió hi podria haver el nomenament dels delegats territorials, però en el cas del de la Catalunya Central ahir hi havia silenci al voltant d'ERC i del PDeCAT. En tots cas, aquests segons no rivalitzarien per la presidència de la delegació, sinó per veure com queda la resta de serveis territorials. Des d'ERC del Bages, la voluntat seria la de retenir el lloc de delegat per a algú de la seva formació, prioritàriament dona, però ahir s'estava gestant la renovació.

En tot cas, la reunió de Govern està previst que s'allargui fins al migdia i que a les 13 h sigui la consellera portaveu, Elsa Artadi, la que expliqui els primers acords de l'actual Govern Torra, que mostrarà el perfil que va prenent.