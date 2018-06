El Consell Comarcal del Bages demana la Creu de Sant Jordi per a les ADF

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, ha enviat una petició formal i un dossier explicatiu a la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, per proposar que s'atorgui la Creu de Sant Jordi al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya. Així, vol retre homenatge a la tasca d'aquests voluntaris que celebren més de 30 anys de servei ininter-romput en defensa del territori. El Consell considera que els mèrits de les ADF s'ajusten a la finalitat d'aquesta distinció que atorga la Generalitat i que és la de «distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural». El president Agustí Comas considera que les ADF «són una autèntica institució de país, un exemple de compromís i entrega desinteressada per protegir el medi natural i es mereixen aquest reconeixement i molts més». Les ADF es van crear fa més de 30 anys i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. S'impulsaren fortament a partir dels greus incendis forestals de l'any 1994, quan es va veure la necessitat d'organitzar unes persones que, de forma voluntària i coneixedores del territori, ajudaven en l'extinció dels incendis. Unes de les primeres a organitzar-se van ser diverses ADF de la comarca de Bages, que van formar una federació integrada actualment per 33 municipis del Bages-Moianès i el de Sant Pere Sallavinera (Anoia).