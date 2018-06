Enxampen tres individus traient llaços grocs d'una finca privada de Pineda de Bages

Els veïns de Pineda de Bages van enxampar ahir a la tarda dos homes i una dona que estaven tallant tots els llaços grocs que hi havia a la tanca d'una finca de propietat privada. Alguns veïns van fotografiar amb el mòbil els tres individus i ara tenen la intenció de denunciar els fets a la policia, en tractar-se d'una finca particular.

La tanca afectada és visible des de la carretera de Manresa a Santpedor, que creua Pineda de Bages. Els llaços grocs feia almenys dues setmanes que hi eren. Els veïns afectats adverteixen que els tornaran a col·locar. De fet, no és la primera vegada que els vàndals han tallat llaços grocs en aquest tram de carretera.

Un veí de la zona es va acostar als tres individus per demanar-los explicacions sobre la seva acció. Tot i així, va optar per no discutir-hi i va marxar aviat.