Laura Vilagrà diu «no» a la delegació del Govern de la Catalunya Central

Laura Vilagrà, un dels principals valors polítics d'ERC a la Catalunya Central, no continuarà al capdavant de la delegació del Govern d'aquesta vegueria. Vilagrà va ser destituïda del càrrec en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola i des de fa aproximadament tres mesos està treballant en un projecte a la fundació Ampans i en una col·laboració de formació amb la universitat a Manresa. El conseller i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, la va trucar per demanar-li que continués en el càrrec, per fer aquella restitució que el Govern ha dit que faria, però la política santpedorenca ha dit que, de moment, fins aquí ha arribat la seva trajectòria a la primera fila de la vida política de Santpedor, el Bages i la Catalunya central.

Vilagrà ha explicat a Regió7 que en un primer moment, quan va ser destituïda, «la voluntat era de continuar». «Ens havien fet fora de males maneres i em semblava que havíem de recuperar el que ens havien pres. Però ha passat molt temps, he iniciat altres projectes i he pensat que amb 41 anys, ara que sóc a la meitat de la meva vida laboral, també era un bon moment per redreçar la vida professional», ha afegit.

Aquests primers dies de la setmana ha estat parlant amb Aragonès, fins i tot ha tingut alguna altra oferta per incorporar-se en altres càrrecs a la Generalitat, però finalment, Vilagrà, ahir, va dir no a ERC.

Vilagrà assegura que està duent a terme «un projecte professional engrescador» des de la Gerència de la Fundació tutelar d'Ampans». Ara gestiona l'atenció a 120 persones amb problemes que estan sota la tutela d'Ampans perquè les seves famílies no se'n poden fer càrrec. Aquesta és una activitat que Ampans presta per a persones de tot Catalunya i que es troba en fase de creixement. Combina aquesta feina amb la coordinació d'estudis de formació contínua en l'àmbit de la seva experiència en l'administració. És una manera de no desvincular-se de «la vida política».

Vilagrà ha situat el seu distanciament de la política activa en aquest replantejament de la vida professional. En tot cas, l'obrir-se pas en l'empresa privada i deixar l'activitat política no té a veure amb el que han fet els seus companys de viatge. «No em desvinculo d'ERC. Estic amb el partit per al que em necessitin, però no en primera línia», ha assegurat.

Laura Vilagrà té actualment 41 anys, és llicenciada en ciències polítiques, ha estat gairebé dos anys delegada de la Catalunya Central i va ser alcaldessa de Santpedor, entre els anys 2003 i 2015, i diputada al Parlament, del 2006 al 2011.