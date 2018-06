Prop de 40 explotacions de casa nostra obren la porta pel Benvinguts a pagès

Una quarantena d'explotacions agràries de les nostres comarques obriran aquest cap de setmana les portes als visitants que vulguin apropar-se al món rural a través de la iniciativa Benvinguts a pagès, que se celebra arreu del país tant dissabte com diumenge. N'hi haurà 14 del Bages, 5 del Moianès, 7 del Berguedà, 2 del Solsonès, 4 de la Cerdanya i 7 més de l'Anoia.

Al Bages, per exemple, les propostes són variades i aptes per a totes les edats i gustos: veure un ramat de 600 cabres ecològiques, passejar per una hectàrea d'horta que es rega amb l'aigua que es recupera d'una antiga mina de la finca, aprendre com es fa la mel, visitar una entitat que produeix formatges artesans i vins donant feina a persones amb discapacitat intel·lectual, fer un tast d'oli en un molí o passar el dia en una masia del segle X.

Al Moianès, es podrà visitar un celler amb vistes al Pirineu i a Montserrat o una granja de producció ecològica de xai, conèixer unes gallines que s'alimenten d'enciams i verdures sobrants del restaurant, veure com es fa la mel o visitar una masia , sota una balma, entre d'altres.

La gran festa del món rural de Catalunya creix i es presenta aquest any amb una oferta conjunta de prop de 900 reclams que inclouen visites gratuïtes a les explotacions agràries, la participació derestaurants, allotjaments i la programació d'activitats paral·leles. Durant tot el cap de setmana, unes 240 explotacions agràries del territori obriran portes i programaran visites guiades perquè el públic familiar i més foodiees desplaci pel país, coneguien origen l'elaboració i el tractament dels productes alimentaris que consumim cada dia, els tasti i tingui la possibilitat de comprar-los directament als pagesos i pageses.

Proposta consolidada

El projecte continua creixent i en aquesta tercera edició ofereix prop d'un 15% més de propostes arreu de les 42 comarques catalanes. En les dues primeres edicions, Benvinguts a Pagès va sumar més de 30.000 visites. L'esdeveniment proposa una oferta lúdica, turística i gastronòmica que ajuda a desestacionalitzar, a redistribuir el flux turístic de temporada i a donar valor al món de la pagesia del país.

Experiència rodona

Les visites guiades gratuïtes a les explotacions agràries i cases de pagès es complementaran amb una important oferta de restaurants que participaran al Benvinguts a Pagès. Un total de 235 establiments de restauració d'arreu de Catalunya s'apunten a la iniciativa i oferiran menús Benvinguts a Pagès amb productes de l'entorn i de temporada. La xifra d'establiments creix notablement i supera els 160 restaurants apuntats l'any passat, una tendència que demostra la implicació del sector de la restauració per captar el públic foodie. L'oferta de restaurants s'arrodoneix amb 280 allotjaments (hotels, hostals, allotjaments rurals, hotels gastronòmics i apartaments) de tots els territoris que ofereixen estades especials coincidint amb el cap de setmana del 9 i 10 de juny. Finalment, les activitats paral·leles es reforcen amb 120 propostes diverses que inclouen fires gastronòmiques, demostracions, tastos, tallers, passejades, ponències, observació d'animals, visites monumentals, concursos, etc.

Set noves rutes turístiques

Amb la voluntat de facilitar el màxim la planificació del cap de setmana a pagès s'han dissenyat set rutes turístiques diferents. En concret, es proposen cinc itineraris turístics a la demarcació de Lleida (Pallars Jussà Nord–Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Garrigues–Segrià Sec i Garrigues) i dues a les comarques de Tarragona (Conca de Barberà i Terra Alta), amb plans per fer durant tot de cap de setmana o bé en una única jornada. Dues de les rutes es poden contractar directament a través del portal especialitzat Rutas en cochemyway. Els detalls de tots els itineraris es poden consultar a la pàgina web www.benvingutsapages.cat/rutes

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va assegurar en l'acte de presentació que Benvinguts a Pagès és un projecte «ja consolidat i que continua creixent» i va agrair la complicitat entre administracions i sector privat per fer realitat aquesta iniciativa amb l'objectiu de «connectar el món urbà amb la pagesia, perquè tot plegat forma part d'un mateix projecte de societat i de país». El director de la Fundació Alícia de Món Sant Benet, Toni Massanés va el va definir com «el Sant Jordi de la pagesia» i va fer una crida a posar en valor el món rural perquè "necessitem continuar tenint gent al territori que ens faci el menjar. El dia que desapareguin, ens quedarem sense menjar, sense territori i sense país".