Santpedor ja té a punt la festa major amb 54 penyes i mig centenar d'activitats

Santpedor ja s´ha vestit de festa. Avui dijous, les 54 penyes inscrites a participar de la Festa Major ja han ocupat el recinte de penyes on durant 4 dies es trobaran en dinars i activitats. La festa major de Santpedor es presenta amb un programa estable on repeteixen les darreres propostes de l´any passat: la festa holy i el tobogan aquàtic, i amb més de mig centenar d´activitats.

Aquest dijous ja hi ha el primer tast, amb la 5a edició de l'Empartxada a la plaça Catalunya on actuaran els bous de foc, una botifarrada, el vídeo promocional de la Festa Major, l'assaig del Flashmob pel pregó i el concert del grup Septimo A.

Però el tret de sortia institucional es farà demà divendres, amb el pregó infantil, a 2/4 de 6, a càrrec del consell dels Infants, i l´institucional a les 8 a la Capella de Sant Andreu amb Albert Estiarte, adjunt a la direcció general d´Althaia i metges de les seleccions de waterpolo. Després serà el torn de l´entrada de penyes i colles a plaça. Enguany s'ha arribat a una xifra rècord de penyes inscrites amb un total de 54 de registrades que suposen prop de 1.600 persones. A la plaça hi haurà les actuacions de Castellers de Santpedor amb el castell de penyes, la ballada de la colla bastonera Picarols, la Colla Gegantera i l´actuació dels Bous de Foc, acompanyats per la Banda de Festa major de Músics de Santpedor. La 5a Flashmob i la 3a Encassacada del Timbaler seran la prèvia a la música a Cal Llovet amb dues actuacions: Mike Platinas per posar els sons de la festa dels 80 que organitza la Boite Lennon i el Concert de Porto Bello, guanyadors del premi Enderrock a grup revelació de l´any passat.

Dissabte, les entitats prendran protagonisme amb diferents activitats el cap de setmana. D'un abanda, se celebrarà el 18 torneig de petanca pel matí a la zona esportiva, de l'altra, l´Escola de Música de Santpedor farà concerts matí i tarda al Convent de Sant Francesc, i a més, Sport Centre, que enguany celebra 25 anys, farà una mostra d´activitats a la plaça Gran a la tarda. També és la jornada on les penyes fan el concurs de paelles al sol i una gimcana dintre el recinte amb programació especial de Ràdio Santpedor en directe i l´actuació de la xaranga Kriptonita. També hi ha previst un concert amb l´orquestra Meravella a cal Llovet, un espectacle infantil al costat del Convent i vaquetes a la plaça del Sindicat. I de cara al vespre, la música tornarà a agafar protagonisme amb l´actuació dels 4Cat a la plaça de la Font, el ball amb l´orquestra Meravella, la cercavila nocturna i el concert amb Pachucos.

Diumenge al matí arribarà el moment central amb la matinal de cultura popular i la participació de Bastoners, Colla Sardanista Aires d´Or, els castellers de santpedor, els Bous de Foc i els Geganters i Grallers de Santpedor. Abans hi haurà les matines i caldo, el Santpedrin i l´esmorzar i vaquetes. També diumenge es repetirà per segon any consecutiu la Festa Holy, a les 5 de la tarda. Després, sardanes, espectacle infantil, Vaquetes i concert amb Annaïs Vila, al Convent, tancaran el programa de tarda per donar pas als sopars de festa major amb els nens en un espai i les penyes en un altre. L´orquestra Nova Saturn i Band de Rock amenitzaran la nit del diumenge.

I tancaran els actes de festa major, dilluns, un programa d´actes amb els més menuts de protagonistes. Al migdia tindran festa infantil i de l´escuma amb Jaume Barri, i havent dinat, Tobogan Aquàtic. Al recinte de penyes tindrà lloc un Dinar Trinxat, i al vespre, un abotifarrada popular, concert amb el grup Sèlia i havaneres amb Barcarola i Rom Cremat. Serà el moment en què se sabrà la Penya guanyadora de la Festa Major i se li traurà la casaca al Timbaler posant punt i final als actes.